Universiadi 2025: al Lingotto si provano gli sport dei Giochi

Cinque aree tematiche per coinvolgere bambini e adulti in sfide di pattinaggio, biathlon, sci di fondo, curling. Arriva, dal 23 novembre al 12 gennaio 'Aspettando Torino 2025 Fisu World University Games', un mese di appuntamenti in vista delle Universiadi organizzati al Centro Commerciale Lingotto, dove saranno allestite una pista da pattinaggio con ghiaccio sintetico, una pista di curling, un mini-campo da hockey su ghiaccio, una pista da sci di fondo e un campo di tiro alla carabina. Il costo dell'iniziativa sarà di 7 euro a persona per partecipare a tutte le singole esperienze. "Siamo felici di avviare questa collaborazione con uno dei poli commerciali più importanti del Piemonte - commenta il presidente del Comitato Organizzatore Torino 2025, Alessandro Sciretti - un luogo che attira ogni giorno migliaia di persone e che, ancor più nel periodo di Natale, permetterà ad un pubblico vastissimo ed eterogeneo di conoscere il mondo dei Fisu Games in arrivo. Il Centro Commerciale Lingotto sarà un meraviglioso palcoscenico pop per raccontare l'affascinante mondo degli sport invernali".