Cirio su Fitto, "nomina conferma la credibilità di Meloni in Ue"

"Aver ottenuto un vicepresidente esecutivo e un portafoglio così importante testimonia anche la credibilità che il governo Meloni e il lavoro fatto in questi anni (dal ministro degli Esteri, ndr) Antonio Tajani fatto in questi anni possono ottenere qui a Bruxelles". E' quanto ha dichiarato Alberto Cirio, presidente del Piemonte, in un punto stampa a margine della plenaria del Comitato europeo delle regioni a Bruxelles, parlando della nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza con delega alla Coesione della Commissione Ue. Facendo i complimenti a Fitto e Meloni, Cirio ne ha elogiato "valore e concretezza", sottolineando che da ex governatore della Puglia "è quindi una persona coi piedi ben piantati nella realtà di tutti i giorni. E' quella figura che può darci la garanzia che ci sia una 'testa europea' ma con i piedi italiani, cioè che quello che viene deciso" a Bruxelles "venga sempre fatto nella tutela del nostro Paese e con azioni che non siano solo teoriche o slegate dalla realtà ma invece siano ben legate ai problemi della gente", ha concluso.