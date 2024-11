Funaro, poche donne in presidenza Anci? tema è generale

"Dentro Anci si replica quello che è il quadro generale". Così la sindaca di Firenze Sara Funaro, interpellata sul tema delle quote rosa all'interno dell'ufficio di presidenza Anci, nominato dal neo presidente Gaetano Manfredi, dove sono presenti sei donne su 37 componenti. Secondo la sindaca, delegata per Anci alle politiche abitative casa arredo urbano, esiste una questione "sulla rappresentanza femminile nel mondo degli amministratori e della politica, se considerate che io oggi sono l'unica sindaca nei comuni sopra duecento mila abitanti". "È chiaro - afferma - che la rappresentanza dentro Anci va con quello che è il quadro generale che c'è". "Sulla rappresentanza di genere il lavoro da fare è ancora tanto, non solo all'interno delle amministrazioni e della politica ma in tanti settori, anche delle imprese, e in tantissime altre realtà - ha aggiunto - e penso che noi che siamo arrivati ai vertici dell'amministrazioni comunali possiamo fare tanto rispetto a questo", conclude Funaro.