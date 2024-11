Tre atenei italiani nella Science Rankings 2025 di The

Sono tre le università italiane nella top 50 dell'Interdisciplinary Science Rankings 2025, la nuova classifica di Times Higher Education (The) sulla ricerca interdisciplinare nata per migliorare l'eccellenza scientifica e la collaborazione tra le università. Primo tra gli atenei italiani, al 30esimo posto, il Politecnico di Milano, 37esima l'Università di Bologna e 49esima la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Primo al mondo tra le 749 università censite in totale, di 92 Paesi, è il Mit, a seguire si classificano l'Università di Stanford e la national University of Singapore. Mentre sono 14 le italiane tra le prime 200 del ranking: si aggiungono, quindi, l'Università di Padova, 56esima, il Politecnico di Torino, 68esimo, l'Università Politecnica delle Marche, 70esima, l'Università di Napoli Federico II, 74esima, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, 108esima, l'Università della Tuscia, 129esima, l'Università di Torino, 172esima, il Campus Biomedico di Roma, 178esimo, l'Università di Messina, 181esima, l'Università di Modena e Reggio Emilia, 195esima, l'Università di Camerino, 200esima. La classifica di The - un progetto in collaborazione con Schmidt Science Fellows - utilizza 11 parametri per misurare le prestazioni universitarie, in tre aree: input, processo e risultati.