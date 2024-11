Maltempo: Valsesia; dopo la neve il gelo, -29,2 sul Monte Rosa

Dopo la neve caduta, ieri, in abbondanza e con il cielo che nella notte si è rasserenato, sono oggi il gelo e il vento a farla da padroni in Valsesia, alle pendici del Monte Rosa. La perturbazione di ieri ha portato un deciso calo delle temperature sia in quota che in pianura. Alla Capanna Margherita, il rifugio a 4554 metri di quota in vetta al Monte Rosa nel territorio del comune di Alagna Valsesia, alle 3 della scorsa notte si sono toccati i -29,2 gradi. E anche nella mattinata di oggi le temperature sono sempre intorno ai -29 gradi. In tutta la zona le previsioni meteo per oggi annunciano un cielo prevalentemente sereno, ma con aria gelida: "Ritornano le schiarite - riferisce il Centro meteo Piemonte - con venti freddi di Foehn in possibile estensione fino in pianura nel corso del pomeriggio". In tutta la Valsesia, ma specialmente nei piccoli paesi dell'alta valle, il paesaggio oggi è da cartolina. E le stazioni sciistiche del comprensorio, da Alagna all'Alpe di Mera a Scopello puntano a confermare l'apertura per i primi giorni di dicembre.