Acli Piemonte, Mara Ardizio nominata presidente

Mara Ardizio è stata nominata presidente delle Acli del Piemonte nella riunione del Consiglio regionale dell'associazione che si è svolta a Torino, per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2024-2028. A Daniela Grassi è andata la vice presidenza vicaria, con le deleghe alla formazione, pace e stili di vita cristiana, politiche giovanili e servizio civile universale, Gianclaudio Santo la vicepresidenza e le deleghe alla progettazione, giovani e comunità. Componenti di presidenza sono: Cesare Daneo (welfare e immigrazione), Elio Lingua (politiche di sviluppo aree territoriali fragili), Piergiorgio Previotto (politiche attive del lavoro), Massimo Tarasco (presidente regionale del Patronato Acli) e Liliana Magliano (coordinamento donne e amministrazione). Di diritto fanno parte della presidenza: Fausto Costero (presidente Us Acli Piemonte), Mauro Ferro (presidente Cta Piemonte) e Rosanna Carlevaris (segretario regionale Fap Acli). Invitato permanente Roberto Santoro (presidente Enaip Piemonte).