Neve, chiusa la statale della Maddalena nel Cuneese

Dopo la nevicata di ieri è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 21 "Della Maddalena", per oltre 6 chilometri, in località Argentera (Cuneo). Lo comunica Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale "per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile".