Salvini, stiamo lavorando per Col di Tenda e Frejus

"Il tema dei valichi è fondamentale. Sul Col di Tenda stiamo lavorando perché ci siano buone notizie di riapertura a brevissimo. Ho parlato con il collega francese, stanno lavorando sul Frejus". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, a margine dell'assemblea Anci. "Gli ho detto di fare il più in fretta possibile e gli ho detto anche che la chiusura del Monte Bianco per troppi mesi ogni anno è insostenibile, quindi la seconda canna del Bianco per noi rimane una priorità. Sulla Tav diciamo che entrambi stiamo rispettando modi e tempi previsti" ha aggiunto.