Anci: Cdp, servizio a comuni è nel dna della cassa

"Il servizio ai comuni è nel Dna originario della Cassa che nasce per servire comuni e pubbliche amministrazioni. E' un lavoro che è proseguito dall'inizio e che ha guadagnato in intensità, ovviamente seguendo il ciclo economico del paese finanziando investimenti, ma soprattutto cercando di essere vicini anche e non solo nel recepire le richieste degli enti ma nell'aiutarli a pensare come poter fare investimenti nuovi, come affrontare le nuove sfide. Questa è l'attività di consulenza che la cassa fa e che è sempre più rilevante". Lo ha detto il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini in un punto stampa allo stand Cdp presente all'Assemblea dell'Anci di Torino.