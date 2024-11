Regionali: Salvini, proporrò election day

"Ci sono diverse elezioni regionali l'anno prossimo, io proporrò non agli alleati ma anche alle opposizioni un ragionamento su un unico periodo elettorale, perché se la gente la mandi a votare ogni tre mesi poi hai l'astensione" quindi "proporrò che tutte le elezioni comunali e regionali vengano svolte in primavera fra aprile e giugno". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea nazionale di Anci, in corso a Torino.