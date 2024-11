Abodi su quarto mandato Malagò, ambizione legittima ma c'è norma

"E' legittimo avere quell'ambizione, ma poi c'è una norma". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, sul quarto mandato di Giovanni Malagò da presidente del Coni a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio 1. "Se una proroga è impensabile? Tecnicamente è possibile, poi bisogna vedere. Non è un ministro che decide", ha aggiunto. E poi ancora: "Io penso che come il presidente del Cio abbia deciso di non cambiare la norma e quindi di passare a un quarto mandato, lo stesso si può fare anche per il Coni. Non è che il Cio chiude dopo Bach". Parlando invece di Milano-Cortina e della pista da bob spiega: "Non sarà una cattedrale del deserto. I lavori stanno andando di corsa e sarà pronta per marzo 2025. Sarà stupenda e abbracciata da alberi meravigliosi perché nessuno dice che ne piantumeremo di più di quanti ne sono stati abbattuti". Infine sulla pista di Cesana annuncia che "verrà smantellata". "Nei prossimi giorni - conclude - il presidente della regione Piemonte Cirio e il sindaco di Torino spiegheranno che hanno deliberato di toglierla. Al suo posto ci sarà ricucitura ambientale".