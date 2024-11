Gorno Tempini, il Palazzo del lavoro di Torino priorità Cdp

"Il Palazzo di lavoro Torino è una delle nostre priorità. Speriamo di avere a breve belle notizie". Così il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, ha risposto ai giornalisti a margine dell'assemblea dell'Anci. Quanto a un possibile intervento per il centro congressi Lingotto, che la Regione Piemonte potrebbe comprare, Gorno Tempini ha spiegato di non volere "entrare nel merito di cose specifiche". "Quello della rigenerazione urbana - ha spiegato il presidente di Cdp - è un tema importante da tantissimi punti di vista. E' importante perché non bisogna usare inutilmente nuovo territorio per fare cose che possono essere fatte su manufatti già esistenti, anche se è un lavoro complesso perché si tratta spesso di edifici storici con delle funzioni originarie diverse da quelle che si pensano per il futuro e quindi serve un dialogo da un punto di vista degli approfondimenti urbanistici, dei permessi. E' però una missione che noi abbiamo portato avanti in giro per l'Italia con tanti casi importanti, alcuni anche a Torino, sui quali si sta lavorando intensamente. Posso pensare all'università, alla Cavallerizza, tutte cose che sono già avviate e che vedranno i loro frutti a breve".