Il Regio ospita il Tff, poi domani sera apre la stagione

Domani sera, alle 19, il Teatro Regio di Torino - che stasera ospita l'inaugurazione del TORINO Film Festival - darà ufficialmente il via con Le nozze di Figaro alla nuova Stagione: All'ingresso, il picchetto d'onore dei Carabinieri in grande uniforme. Sul fronte degli attori Monica Conesa per indisposizione non potrà prendere parte alle prime due recite e sarà sostituita da Ruzan Mantashyan. In sala, saranno presenti il sindaco Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione Teatro Regio, il sovrintendente Mathieu Jouvin, il vicepresidente del Consiglio di Indirizzo Michele Coppola e il direttore artistico Cristiano Sandri. Saranno presenti creator e influencer che, con un seguito complessivo che supera i 3 milioni di follower, portano l'evento oltre le mura del teatro, proiettandolo su piattaforme digitali e social media. Tra loro, Davide Corbo, in arte Dada, il papà di Avigliana che parla alla Gen Z con video che hanno totalizzato oltre 18 milioni di visualizzazioni su TikTok e 800mila follower su Instagram; Laura Comolli, pioniera del lifestyle blogging e oggi influencer affermata con una community di 460mila follower su Instagram. A rappresentare il mondo del lusso, Alec Ramazzotti Malin, esperto di marketing globale per Swarovski e fondatore di The Luxury Inspector, e Silvia Caroline, torinese doc, imprenditrice e fashion content creator con il blog The Blue Light Eyes e 142mila follower. La serata vedrà anche la partecipazione di Pietro Morello, artista e creator esploso sui social durante la pandemia, che oggi vanta oltre 4,6 milioni di follower, e di Marco Ballarè, alias Marco Dixit, comunicatore che unisce social media e cultura linguistica con i suoi 157mila follower. Non mancheranno esponenti del lifestyle come Federico Gaggio (77mila follower) e Ruxylle (63mila follower), e la torinese Simona Bertolotto, meglio conosciuta come Sissiotto, che con 863mila follower è un riferimento per il fashion over 40. La produzione è realizzata con il sostegno di Italgas, socio sostenitore del Teatro Regio di Torino.