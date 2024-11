Parata di stelle

Si sono accesi i riflettori sul 42° Torino Film Festival, il primo diretto da Giulio Base. Hanno sfilato sul red carpet, allestito in piazza Castello, nel cuore della città, grandi nomi del cinema, mai così tanti al festival di Torino che si contraddistingue quest’anno anche per l’attenzione al glamour e alla presenza di star internazionali. Spiccano l’attesissima Sharon Stone, bellissima in un elegantissimo vestito rosso e argento, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Ron Howard che ha portato, in apertura, il nuovo film Eden. E poi ancora Vince Vaughn, l’attrice Rosario Dawson, Julia Ormond, Billy Zane, Charlie McDowell. Sfilano due dei tre presidenti di giuria Margaret Mazzantini e Roberta Torre. Non c’è Michela Cescon ed è assente la madrina Cristiana Capotondi, colpita da influenza ma attesa nei prossimi giorni. Ad accogliere gli ospiti con Base la moglie Tiziana Rocca, il presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo e il direttore Carlo Chatrian. Folta la rappresentanza del cinema italiano con Giancarlo Giannini, accolto dal pubblico del Regio con una standing ovation, Stefania Rocca, Giuseppe Battiston, Andrea Sartoretti e Massimo Ghini. Altri arriveranno a partire da Angelina Jolie che domenica riceverà la Stella della Mole in un incontro con Alessandro Baricco, ma anche Ornella Muti, Michele Placido, Claudia Gerini.