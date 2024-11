Ragazza scomparsa nel Novarese, vista scendere da treno

E' stata vista scendere da un treno a Chivasso (Torino) Alessia Zuso, la diciannovenne di Novara di cui da ieri mattina non si avevano più notizie. Nel corso delle ricerche, coordinate dalla prefettura della città piemontese, sono state attivate le stazioni ferroviarie: uno dei filmati realizzati da quella di Chivasso ha portato all'individuazione della ragazza. Alessia era stata vista ieri mattina alle 7 a Novara nella zona del canile di via del Gazurlo, lungo il torrente Agogna, nei pressi del quale è stata ritrovata la sua autovettura. Novara e Chivasso sono collegate dalla linea ferroviaria Torino-Milano. La giovane si è diplomata lo scorso anno in un istituto del Novarese.