Pfas, primi prelievi a Spinetta Marengo per biomonitoraggio

E' stata avviata, oggi ad Alessandria, nell'Ambulatorio distrettuale Asl Al di via Perfumo 3 di Spinetta Marengo, la nuova fase del protocollo di studio per il bio-monitoraggio Pfas. A sottoporsi al prelievo si è visto anche l'assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi, che guida direttamente la task force sui Pfas. "I primi risultati del monitoraggio - ha detto - arriveranno a breve. Grazie a questi sapremo che strada seguire nell'immediato futuro e in quale zona. Poi decideremo le azioni conseguenti". Sulla base dei numeri reclutati saranno stabiliti i follow-up, quantomeno annuali. Saranno fissati appuntamenti e i percorsi dovranno essere personalizzati. Ci si concentrerà sicuramente sul rischio cardio-vascolare - associato in alcuni casi all'esposizione Pfas - e poi su alcune alterazioni del sistema endrocrino, in particolare sulla funzione tiroidea e sulle patologie renali. Su un campione di 348 interpellati, alcune persone non hanno dato la disponibilità per motivi di lavoro e solo un esigua percentuale - meno del 15% - ha declinato l'invito.