Vannacci, con Salvini nessun problema, io valore aggiunto Lega

"Non c'è alcuna spaccatura con Salvini, ci siamo sentiti ieri e abbiamo avuto una splendida conversazione amichevole. Siamo convinti che nel futuro della Lega ci siamo tutti e due e portiamo avanti questa splendida avventura. Si è visto anche a Pontida. Tra noi non ci sono problemi competizione, e neanche problemi di fraintendimenti. Siamo in sincronia senza bisogni di discuterne prima", e "sono un valore aggiunto per la Lega". Lo ha detto l'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci parlando con i giornalisti al lancio del movimento politico 'Il Mondo al contrario', in occasione del primo convegno nazionale a Marina di Grosseto. Lo stesso leader del Carroccio Matteo Salvini potrebbe partecipare, o intervenire in videocollegamento, all'assise dei 'vannacciani' questo pomeriggio. "Si è detto che Vannacci usa la Lega come un taxi - ha aggiunto -, ma io non ho bisogno di taxi e non mi sono mai scostato dalla vita della Lega stessa. Gli 8 punti" alla base del movimento politico Il mondo al contrario, "erano gli stessi delle elezioni con cui io mi sono candidato con la Lega. Quindi la Lega condivide questi punti e non c'è nessuna velleità di creare un partito concorrente alla Lega. Anzi questo farà bene alla Lega. Bazzico la Lega ma non ho mai incontrato nessuno che sia venuto a dirmi che non ero benvenuto o che ero un usurpatore". E ancora, "qualcuno cerca di urlare al megafono che ci sono malcontenti ma questo non mi sembra vero. Non mi pongo in competizione con Salvini o con Zaia o Fedriga". A chi commentava che allora fosse Vannacci "un taxi per la Lega", l'ex generale ha risposto: "se volete definirmi così non mi offendo". Rispondendo ai cronisti che chiedevano se in futuro ci possa essere una lista legata a Vannacci alle elezioni, lui ha risposto: "Qualora venga valutato opportuno, positivo, redditizio, e conveniente fare una lista Vannacci perché no. Così come è esistita, se non sbaglio, alle ultime elezioni regionali in Veneto quando Zaia oltre alla Lega ha presentato una propria lista civica che ha contribuito ad innalzare la quantità di voti che poi hanno sostenuto lo stesso governatore". Per Vannacci "molta stampa ha raccontato di una catastrofe della Lega alle elezioni ma non vedo tutto questo catastrofismo".