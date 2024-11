Al via "Nova", la kermesse che chiude la Costituente del M5s

Con l'apertura dei cancelli agli iscritti, prende il via "Nova", la kermesse che chiude l'Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle. Al Palazzo dei Congressi di Roma sono attesi circa 3500 militanti. Una lunghissima fila attraversa la piazza davanti all'edificio che ospita l'evento. Al centro del salone principale, un palco circolare contornato dalla platea. "Rappresenta lo spirito di partecipazione dell'Assemblea", commentano i primi pentastellati che prendono posto. Dal palco, sarà il presidente Giuseppe Conte a prendere la parola per primo, con i saluti alla comunità 5s. Nella prima delle due giornate di "Nova", sono in programma gli interventi, tra gli altri, della vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, degli europarlamentari Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci. Tra gli ospiti, Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, l'economista premio Nobel Joseph Stiglitz, l'economista Luigi Zingales e i giornalisti Enrico Mentana, Peter Gomez e Agnese Pini. A chiudere, in serata, i saluti finali di Conte. "Nova" è l'ultima fase del processo Costituente cominciato ad agosto con 22 mila contributi della base, e proseguito con la fase del confronto deliberativo e con le Agorà. Già da giovedì mattina sono aperte le votazioni online sui quesiti elaborati nel processo. Al voto degli iscritti, la modifica o la cancellazione del ruolo del garante, il superamento del tetto dei due mandati, le regole per cambiare nome e simbolo, le alleanze e il posizionamento politico del M5s. Uno stand di supporto al voto è allestito in un'ala del Palazzo dei Congressi. Domani, al termine dell'evento, verrà comunicato l'esito delle consultazioni che potrebbero aprire un nuovo corso per il Movimento.