FdI, a nostro gazebo insulti e sputi da antagonisti

Un "attacco" a un banchetto allestito da Fdi a Torino da parte di un gruppo di antagonisti è stato segnalato a Torino da fonti del partito. L'episodio si è verificato stamani. Gli aggressori, secondo quanto riferito, hanno lanciato insulti e hanno sputato verso il gazebo, dove fra gli altri erano presenti dei consiglieri della Circoscrizione 7. «Mi sembra evidente - dichiara Maurizio Pedrini, coordinatore torinese di Fratelli d'Italia - che a sinistra ci siano persone che non tollerano le opinioni altrui, soprattutto se divergenti dalle loro. Non possiamo sottovalutare questo clima di intolleranza che sta crescendo in città». La capogruppo di Fdi nella circoscrizione, Patrizia Alessi, che era sul posto, dice che «questo è il risultato della complicità tra il Sindaco e la sua Giunta con il centro sociale Askatasuna, che, nonostante l'indifferenza delle istituzioni, continua ad essere occupato senza che venga fatto nulla per fermarlo".