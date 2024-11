Pd, su Metro 2 Salvini non tiene conto di impegno tutti partiti

"Le parole del Ministro delle Infrastrutture, in merito ai 600 milioni mancanti per le due stazioni del Politecnico, non tengono conto del lungo processo partecipato e dell'impegno trasversale delle forze politiche di centro destra e di centro sinistra che ha portato oggi alla realizzazione della linea metro 2, oltre che una importante infrastruttura per lo sviluppo della città è lo strumento principale per la riqualificazione delle zone più periferiche". E' quanto dichiarano gli esponenti del Partito democratico Nadia Conticelli, consigliere regionale, e Antonio Ledda, consigliere comunale nell'annunciare che il 27 novembre le commissioni comunale e regionale Trasporti e Urbanistica si riuniranno in seduta congiunta per ascoltare il presidente di Infra-To in merito al prolungamento della linea metro 1 e alla realizzazione della linea metro 2. "Un appuntamento - sottolineano - voluto trasversalmente dalle forze politiche del Comune di Torino e della Regione Piemonte, che riconosce la centralità del completamento delle tue linee metropolitane torinesi per tale funzionalità al principale nodo infrastrutturale e intermodale dell'intera regione". "Arrivare fino al Politecnico - dicono Ledda e Conticelli - non è l'esigenza di una parte della città o di una parte politica, ma un'esigenza prioritaria delle istituzioni. Non possiamo pensare che il Governo non sia a fianco della Città e della Regione in questa sfida. Chi vuole parlare di sicurezza in Barriera di Milano deve produrre fatti ed essere coerente: non accetteremo più vuoti e inutili slogan".