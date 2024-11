Pitbull pericolosi sottratti a 27enne pregiudicato nel Biellese

Due pitbull considerati troppo pericolosi sono stati tolti al proprietario, un 27enne pregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale, e allontanati dal paese, Zumaglia (Biella). Nei giorni scorsi in un locale del paese i due cani avevano aggredito un altro cane di razza cocker, di proprietà di donna del posto uccidendolo. E non si trattava - secondo quanto è stato accertato del primo episodio in cui i cani si rendevano protagonisti di vicende simili, avendo già aggredito in passato un altro cane, seppur in circostanze diverse, provocandone anche in quel caso la morte. Visto che il 27enne non è stato ritenuto in grado di custodire i cani nel modo più sicuro possibile, è stato disposto l'allontanamento dei due animali che sono stati affidati a un parente dell'uomo.