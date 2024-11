Nicco, "vergogna per blitz femministe, non sanno di cosa parlano"

"È stata un'azione vergognosa che non aveva alcun senso". E' il commento presidente del Consiglio regionale , Davide Nicco, alla protesta inscenata ta un gruppetto di giovani attiviste di 'Non una di meno' durante la premiazione della corsa podistica 'We run for women', organizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte e il Cus Torino. "Un gesto incomprensibile - dice Nicco - che ha provato a rovinare un bel momento di partecipazione dedicato alla raccolta di fondi per gli orfani 'speciali', quei giovani figli vittime incolpevoli del femminicidio. Non era il luogo ne il momento. Sono dispiaciuto". E' stata "un'azione deplorevole di cui ho provato grande vergogna. - conclude Nicco - Ancora di più vedendo lo striscione che hanno issato: 'La Polizia picchia. La Polizia uccide' e sentendo le parole che gridavano. Non sanno di cosa parlano e dimostrano una profonda ignoranza. Le nostre donne ed i nostri uomini in divisa sono ogni giorno in prima linea a difendere tutti noi. Anche loro".