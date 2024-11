A. Fontana, il Nord è la direzione che deve prendere la Lega

"La direzione Nord è la direzione che sta portando avanti e che deve portare avanti la Lega. Dobbiamo cercare di concentrarci. Leggevo degli articoli sul Veneto. In questo momento il Nord inizia ad evidenziare delle difficoltà che non dobbiamo sottovalutare per il bene del Paese". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento Italia Direzione Nord.