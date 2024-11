Dalle Rive (NovaCoop), ricavi grande distribuzione stabili, consumi in calo

"I fatturati segnalano a livello nazionale e regionale una difficoltà nel mantenere la quantità di pezzi che vendiamo". Lo ha detto il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive, a margine della conferenza stampa con la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. "E' evidente che l'inflazione ha trascinato i fatturati delle aziende - ha aggiunto Dalle Rive - ma in termini di difesa del mercato c'è qualche elemento di difficoltà. Siamo di fronte a un consumatore che ha difficoltà a mantenere le quantità delle cose che acquistava e quindi molto più attento a ricercare non soltanto la convenienza, ma le offerte e le promozioni, in una logica di nomadismo all'interno del mercato, un fenomeno che si sta nel corso degli anni sempre più consolidando".