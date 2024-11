Pichetto, l'Italia sta diventando un hub di innovazione

"Quello visitato oggi è un esempio di come l'Italia stia diventando un hub di innovazione: lo dico anche da piemontese, oltre che da rappresentante del governo". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto visitando oggi l'Operations Innovation Lab che Amazon ha realizzato nel centro di distribuzione di Vercelli. Si tratta del terzo laboratorio al mondo, dopo quelli di Seattle e Boston, in cui vengono testati strumenti innovativi per la riduzione e l'automazione degli imballaggi, oltre che studiate soluzioni per incrementare la sicurezza dei lavoratori. Al Lab erano presenti anche alcuni partner di Amazon, tra questi consorzio Comieco, Federazione Carta e Grafica, Netcomm e Novamont, azienda italiana di Versalis (Eni). "L'economia circolare e il riciclo, in particolare per ciò che riguarda gli imballaggi - ha aggiunto Pichetto -, sono temi significativi che animano la politica internazionale in ambito ambientale. Come sottolineato nel rapporto annuale di Comieco, da noi oltre l'80% delle materie prime utilizzate per la produzione di cartone proviene da carta riciclata". "Penso che anche l'attività di questo centro di ricerca - ha concluso il ministro - aiuti il pubblico e il privato a fare ulteriori passi lungo una strada che oggi possiamo considerare solida e incoraggiante".