Giorgetti, mossa Unicredit non concordata, c'è golden power

L'operazione di Unicredit su Banco Bpm è stata "comunicata ma non concordata col governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine di un'audizione a San Macuto. "Poi vedremo, come è noto esiste la golden power. Il governo farà le sue valutazioni, valuterà attentamente quando Unicredit invierà la sua proposta per le autorizzazioni del caso", ha aggiunto.