Controlli polstrada in Piemonte, multe e denunce

Tre denunce e multe per oltre 10mila euro sono il bilancio di una serie di attività svolte dalla polizia stradale nelle province di Torino, Alessandria, Cuneo e Verbania per contrastare il fenomeno del riciclaggio di automobili e di pezzi di ricambio. Gli accertamenti hanno riguardato, oltre a punti vendita e carrozzerie, anche zone sospettate di essere adibite a discariche abusive di scarti di lavorazione. Le persone identificate sono state in tutto 36. A Torino è stata chiusa una carrozzeria priva di autorizzazioni. Il ritrovamento di motori e componenti elettronici di provenienza illecita ha portato a una denuncia per ricettazione. In provincia di Cuneo gli agenti hanno controllato, insieme ai tecnici dell'Arpa, un centro di recupero di metalli ferrosi attivo anche come autodemolizione: fra le diverse violazioni contestate ne figurano alcune legate allo sversamento di liquidi da idrocarburi su terreno non impermeabilizzato. Nel Vco sono emerse irregolarità amministrative e violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro in una rivendita di auto. In provincia di Alessandria è stato denunciato il titolare di un autosalone (con officina annessa) per deposito incontrollato di rifiuti.