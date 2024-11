Stellantis: sindacati, a rischio 250 lavoratori Mirafiori

Stellantis vuole mantenere in cassa integrazione 250 lavoratori in prevalenza a ridotte capacità lavorativa dello stabilimento di Mirafiori (Torino) che erano stati impiegati nella produzione di mascherine. La scadenza degli attuali ammortizzatori sociali è prevista a fine gennaio 2025 e, come indicato dai sindacati, l'azienda ha comunicato la volontà di ricorrere ad altri ammortizzatori sociali che però ad oggi non sono previsti dall’attuale normativa. Di fronte a questa situazione e al fatto che almeno fino alla fine del 2025, quando è previsto l'inizio della produzione della Fiat 500 ibrida, non ci saranno altre attività, i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr e Fiom dell’area torinese chiedono l'intervento delle istituzioni perché mettano «in campo gli strumenti che consentano di evitare il licenziamento di questi 250 lavoratori, che peraltro rappresentano solo la punta dell’iceberg di una situazione che coinvolge diverse realtà del settore automotive che vedono nella scadenza di tutti gli ammortizzatori sociali ad oggi disponibili la causa che può portare alla perdita di migliaia di posti di lavoro già dai primi mesi del 2025».