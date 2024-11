Torino, approvata l'ultima variazione di bilancio dell'anno

Con 24 voti a favore il Consiglio comunale, a Torino, ha approvato la quinta variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, l'ultima dell'anno. Fra le iscrizioni ci sono trasferimenti dal ministero dell'Interno per 800mila euro per interventi per famiglie, persone senza fissa dimora e fasce di popolazione fragile, ma anche sponsorizzazioni da imprese per la King's League, per 300mila euro per il 2024 e 1,2 milioni per il 2025. In conto capitale vengono invece iscritti trasferimenti in conto capitale dall'Ente di Gestione delle aree protette del Po Piemontese per 816mila euro per il 2024 e 200mila euro per il 2025, in relazione al bando Programma siti naturali Unesco per il clima 2023 per progetti di efficientamento energetico del complesso Bonafous e la realizzazione e gestione del vivaio forestale del complesso Ente di gestione delle aree protette del Po. Inoltre, "dato atto che le dinamiche relative alle uscite del personale in rapporto alle assunzioni programmate e l'esito di un importante concorso, che ne ha imposto la ripetizione in fase successiva, ha determinato una disponibilità finanziaria pari a 6,3 milioni", il bilancio viene liberato da somme relative a impegni per il rimborso di mutui a favore di Infra.To Srl e di Gtt risalenti a precedenti esercizi.