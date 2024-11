Mattarella ad Alessandria per ricordare le vittime di alluvione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi ad Alessandria per ricordare le vittime dell'alluvione del novembre 1994. Il Comune inaugurerà per l'occasione un'installazione in ricordo del tragico avvenimento. Il Capo dello Stato è poi atteso al parco Carrà, per deporre una corona d'alloro al memoriale delle vittime dell'inondazione, e al teatro Verdi, alla presenza di 200 sindaci del territorio colpiti dal tragico evento e di studenti e insegnanti delle scuole.