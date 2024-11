Ripescato

Dicono che… azzurro lo sia sempre stato. Un po’ per la sua fede politica, un po’ per le imprese sportive. Ed è così che Riccardo Garosci, di cui tanti avevano ormai perso le tracce, è tornato alla ribalta grazie all’esecutivo di Giorgia Meloni. Pilota di rally e vincitore della Coppa del Mondo nella classe T2, il rampollo di una delle famiglie pioniere della grande distribuzione è appena stato nominato nel cda dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). Un nuovo incarico, ottenuto grazie al ministro Antonio Tajani, che arriva esattamente trent’anni dopo il primo, quando, nel 1994, venne eletto a Bruxelles sotto le insegne di Forza Italia.