Benzi, Protezione Civile Piemonte è riferimento anche all'estero

"Il fatto che anche il Capo dello Stato abbia voluto essere presente per commemorare le vittime e gli sforzi che tutte le associazioni di volontariato hanno realizzato per poter ripartire e ricostruire tutto il Piemonte è un punto importante. Ci rende onore di quel lavoro che è stato fatto e nello stesso tempo è un giusto riconoscimento per tutti quelli che hanno lavorato ed è importante ricordare quelle vittime che non devono esserci mai". Così il presidente della Provincia Luigi Benzi in occasione della visita ad Alessandria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha presenziato all'inaugurazione del Memoriale nelle vicinanze del Ponte Meier, reso omaggio al monumento al Parco Carrà e incontrato sindaci, cittadini e studenti al Teatro Alessandrino. Benzi ha ricordato l'importanza della Protezione Civile. "Nata nel 1992, era pronta per gestire l'emergenza. Dal 1994, invece, si è capita l'importanza della prevenzione e della promozione come comunicazione della protezione, le famose '3 P'. Da quel momento la Protezione Civile piemontese è diventata un punto di riferimento non solo in Italia, ma anche all'estero. Dove purtroppo ci sono calamità naturali nel mondo, è presente con le sue attività e con le sue strutture".