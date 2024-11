Asl To4, dopo aggressione infermiere via i nomi dalle divise

L'Asl To4 ha espresso "massima solidarietà e vicinanza al collega, oltre a ringraziarlo per il prezioso lavoro". E' il rivolto all'infermiere del pronto soccorso di Ciriè aggredito con un calcio allo stomaco mentre era al lavoro nella postazione di triage. "L'aggressore - scrive l'Asl To4 - è una persona nota alle forze dell'ordine, alle prese con comportamenti condizionati da forti disagi sociosanitari". L'azienda sanitaria fa sapere che, "oltre a specifici protocolli di collaborazione con le forze dell'ordine, che hanno aumentato il numero dei passaggi giornalieri, sono in corso le modifiche delle etichette identificative delle divise dei dipendenti dei pronto soccorso. Tale azione, che sarà gradualmente operativa nel prossimo mese e che garantirà maggior privacy e tutela ai colleghi in prima linea, si affianca al potenziamento della vigilanza e videosorveglianza", aggiungono dalla direzione generale dell'azienda sanitaria.