Lo Russo, Base ha fatto fare salto internazionale al Tff

"Dobbiamo fare i complimenti al nuovo direttore Giulio Base che ha dato un input molto chiaro, ha fatto fare un salto evidente al festival, alla sua capacità di essere internazionale. Quindi congratulazioni a lui e a tutto il suo staff che hanno lavorato in questo anno". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, commentando questi primi giorni di Torino Film Festival con la parata di stelle arrivate in città per la rassegna cinematografica. "E' una straordinaria occasione - sottolinea -, una vetrina internazionale incredibile, perché queste persone arrivano a Torino per il Festival, pensiamo ad esempio a cosa ha detto Sharon Stone della nostra città, e poi tornano a casa e ne parlano bene. Questo è un veicolo moltiplicatore estremamente elevato", aggiunge Lo Russo, sottolineando che, però, "perché ne parlino bene la città ovviamente deve essere in ordine, quindi è un meccanismo che deve compenetrarsi bene e siamo felicissimi di questa straordinaria evoluzione e vibrazione internazionale che sta avendo la nostra città. Sono le persone che fanno la differenza - conclude Lo Russo - i soldi sono importanti ma è più importante il capitale umano, azzeccare la persona giusta al posto giusto fa sempre la differenza e credo che in questo momento le scelte che abbiamo fatto recentemente si stiano rivelando felici".