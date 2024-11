Minaccia moglie e figlio con un machete, arrestato 70enne

Un'ennesima violenta aggressione domestica è stata fermata dai carabinieri a Casalnoceto, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 70 anni è stato arrestato dopo aver minacciato di morte moglie e figlio, brandendo un machete. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato dopo la chiamata disperata della donna al 112. I militari sono giunti tempestivamente nell'abitazione, bloccando l'uomo. La situazione è apparsa sin da subito critica: l'anziano, fuori controllo, continuava a inveire contro i familiari. Dalle ricostruzioni emerge una storia di violenze protratte nel tempo. La moglie aveva già subito in passato percosse e lesioni lievi, ma non aveva mai denunciato i maltrattamenti. Questa volta, però, la situazione è degenerata con l'utilizzo di un machete e minacce esplicite di morte. I carabinieri delle pattuglie di Volpedo e Tortona hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza per soccorrere le vittime. Contestualmente, hanno proceduto all'arresto dell'uomo, procedendo al sequestro di un arsenale di armi bianche rinvenute in casa, tra cui katane, machete e pugnali. Il 70enne dovrà rispondere di minacce, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire nei dettagli la dinamica degli episodi di violenza.