Giaccone confermato presidente Ordine Farmacisti di Torino

Mario Giaccone è stato confermato presidente dell'Ordine dei Farmacisti dell'area metropolitana di Torino, per il quadriennio 2024-2028. "Insieme a me e ad alcuni consiglieri già presenti nello scorso mandato, lavoreranno un gruppo di giovani farmacisti - ha spiegato Giaccone Il nuovo Consiglio è composto in egual misura da persone over 40 e con meno di 40 anni, così come abbiamo equità di genere. Credo fortemente che alla nostra esperienza vada affiancata nel lavoro quotidiano per la professione la freschezza e la visione dei più giovani" Oltre a Giaccone nel consiglio direttivo ci saranno Antonio Brizio Falletti di Castellazzo, come vicepresidente, Giacomo Maria Operti, come segretario ed Emma Luisa Gallone, con l'incarico di tesoriere.