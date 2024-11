Controlli di polizia a Porta Nuova, otto indagati

Due denunce, otto indagati, 868 persone controllate, di cui 172 persone con precedenti di polizia, 84 pattuglie impegnate in stazione nei controlli e 8 sanzioni elevate. Questi i risultati dell'attività settimanale della polizia dal 18 al 24 novembre, nella stazione di Torino Porta Nuova. Durante i controlli, svolti con l'ausilio delle Unità Cinofile antidroga gli agenti hanno controllato due giovani italiani trovati in possesso di circa 12 grammi, complessivi, di sostanza stupefacente, tipo cannabis. I giovani sono stati sanzionati per possesso ad uso personale di stupefacente, con relativa segnalazione, per i seguiti amministrativi, all'autorità competente. La droga è stata sequestrata. Oltre ai controlli gli agenti hanno salvato un cucciolo di cane che girovagava, smarrito e impaurito, lungo la fine del primo binario della stazione rischiando di cadere sulla sede ferroviaria. Il cucciolo che, raggiunto e soccorso, è stato riconsegnato alle cure del proprietario.