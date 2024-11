Ricca (Lega), abbiamo dato segnale forte su veicoli ecologici

"Oggi nella nostra Regione più di 200mila automobilisti viaggiano con mezzi ecologici. Nella seduta odierna del Consiglio regionale abbiamo voluto dare un segnale forte, presentando alcuni emendamenti che prevedono l'esenzione del bollo per le auto gpl e metano sopra i 5 anni, come già proposto dalla Lega nella scorsa legislatura e condiviso da questa maggioranza". Lo afferma Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte. "Sul tema delle auto elettriche - prosegue Ricca - ci allineiamo a quanto già prescritto dalle norme nazionali e ai parametri adottati da altre regioni e chiediamo il pagamento del bollo dopo i 5 anni dalla prima immatricolazione, tenuto conto che si tratta di veicoli che fruiscono di tutte le infrastrutture e i servizi utilizzati dagli altri automobilisti. Come Lega - conclude il capogruppo a Palazzo Lascaris - siamo da sempre vicini alle esigenze di chi utilizza l'auto per le necessità quotidiane, prova ne sono le misure già adottate in passato in tal senso. Oggi rinnoviamo una scelta di buon senso, fatta nell'ottica di tutelare l'interesse dei piemontesi".