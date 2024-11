M5s, Cirio si impegni per risorse metro Torino

"La Commissione di questa mattina sulle linee metro 1 e 2, con l'audizione di Infra.To, è stata un vero e proprio buco nell'acqua, non fosse per l'accurata relazione del presidente di Infra.To Bernardino Chiaia, commissario straordinario per la Metro 2". E' la critica dei consiglieri regionali M5s Sarah Disabato (capogruppo), Alberto Unia e Pasquale Coluccio che ricordano che il tema, per il Movimento 5 Stelle "risulta da sempre prioritario, tanto da essere stato oggetto del nostro primo atto di questa legislatura". Per questo - aggiungono -. "abbiamo presentato due question time da discutere in Consiglio Regionale, con l'obiettivo di ottenere un resoconto di quanto (non) fatto sulla questione e un impegno concreto e deciso da parte della Giunta Cirio sull'ottenimento delle risorse necessarie al prolungamento della Metro 1 e alla realizzazione del progetto originario della Metro 2".