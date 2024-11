Stellantis: dal 2 dicembre nuovo stop a Mirafiori

Stellantis ha comunicato alle organizzazioni sindacali la sospensione delle attività produttive dal 2 al 17 dicembre, cui seguirà la chiusura collettiva dell’impianto dal 18 dicembre al 5 gennaio frutto di un accordo siglato nelle scorse settimane in relazione alle festività di fine anno. Lo fa sapere Stellantis Italia sottolineando che la ragione è la persistente situazione di incertezza nelle vendite di vetture elettriche in svariati mercati europei che rappresentano il 97% della produzione di Mirafiori e di vetture del settore del lusso in alcuni paesi extraeuropei come Cina e Stati Uniti. La sospensione dell'attività, viene precisato, riguarda solo le Carrozzerie di Mirafiori e non tutto il complesso di Mirafiori che ha molteplici attività che sono operative.