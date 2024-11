Blitz Pro Pal alle Ogr contro Leonardo

Questa mattina studenti dei collettivi di sinistra tra cui Cambiare Rotta hanno fatto un blitz alle Ogr tech che ospitano al loro interno i Leonardo Lab. I militanti hanno esposto alcuni striscioni contro la guerra e Leonardo. "Continuiamo a denunciare la complicità della Leonardo e del Politecnico di Torino nel genocidio del popolo Palestinese - hanno spiegato in una nota -. Cosa sono i Leonardo Lab? Situati a due passi dalle aule del Politecnico di Torino, sono centri di ricerca in connessione con imprese e università, comandati dal colosso militare Leonardo. Questi spazi, nascondendosi dietro la retorica della sostenibilità, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale e del talento giovanile, portano avanti una ricerca per la difesa e per la sicurezza, mascherando così la produzione bellica. Leonardo si macchia direttamente dei crimini di guerra di Israele. In questi mesi ha permesso a Israele di bombardare Gaza con cannoni prodotti nello stabilimento Oto Melara (società controllata da Leonardo Spa) di La Spezia. Noi non ci stiamo, continuiamo e continueremo a lottare per la fine di questa logica di guerra e di morte che vede le nostre stesse università coinvolte. Alle vostre ricerche militari rispondiamo con una prospettiva di lotta per la pace, per una Palestina libera, per il Libano libero e per la libertà di tutti i popoli", hanno concluso. Non è la prima volta che Leonardo finisce nel mirino dei Pro Palestina: era accaduto il 13 novembre scorso quando erano entrati nella sede di corso Francia, alla periferia della città. Nell'occasione erano stati identificate dalla polizia 30 persone. Infine durante un corteo era stata bruciata una bandiera dell'azienda sottratta durante il blitz.