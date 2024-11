Assessore al Commercio di Torino preso di mira da atti vandalici

L'assessore al Commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino, è vittima da alcuni mesi di una serie di atti vandalici sulla sua auto che, un paio di giorni fa, sono sfociati in un episodio che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. La vicenda, riportata oggi da alcuni quotidiani, è iniziata circa 8 mesi fa, quando si sono verificati i primi casi, sempre nella zona in cui abita. "Negli ultimi otto mesi - spiega l'assessore - ho subito quelli che inizialmente consideravo, diciamo, dei dispetti, spiacevoli ma a cui non volevo dare troppo peso". Vernice rossa sulla carrozzeria dell'auto, righe, bolli. Poi, martedì, quello che lui definisce "un cambio di marcia, un'escalation preoccupante". L'assessore aveva, infatti, appena finito di caricare alcune borse in macchina quando, passando dietro l'auto ha sentito un rumore. "Mi sono girato e ho visto un foro netto nel lunotto posteriore che, poi, è andato in frantumi - racconta -. Sono fuggito e mi sono rifugiato nell'androne di casa da dove ho chiamato la polizia, che è subito intervenuta e che voglio ringraziare. E' stata una biglia di ferro lanciata con qualcosa, io ero vicinissimo, una cinquantina di centimetri, avrebbe potuto anche colpirmi". L'assessore si dice stupefatto dell'accaduto. "Mi sembra irragionevole - dice -, non ho assolutamente idea del motivo scatenante, mai una minaccia, una lite, una discussione, né lavorativa, né politica o personale. Spero che gli episodi cessino e di voltare pagina", conclude l'assessore. Sulla vicenda sono in corso le indagini della digos.