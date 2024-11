Agenas, Santa Croce di Cuneo tra i cinque ospedali "buoni"

Il Santa Croce e Carle di Cuneo è tra i primi cinque ospedali nella classifica delle tredici aziende ospedaliere italiane con una valutazione complessiva buona. È quanto emerge dai dati di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, presentati questa mattina ad Arezzo, nel corso del Forum Risk Management, sulla valutazione multidimensionale della performance delle Aziende Sanitarie. Dopo il Santa Croce ci sono l'Aso di Padova, il Policlinico di TorVergata e il Sant'Andrea a Roma, il Policlinico San Matteo di Padova. Gli indicatori presi in considerazione da Agenas sono 27, classificati in 4 aree (accessibilità, processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree.