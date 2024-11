Consulta, fumata nera in Parlamento per elezione 4 giudici

Fumata nera nell'aula di Montecitorio al termine della votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di 4 giudici costituzionali. Anche il decimo scrutinio per l'elezione di un giudice (quorum dei 3/5) e la prima votazione (quorum dei 2/3) per la scelta di altri tre giudici della Consulta si sono conclusi con un nulla di fatto. Per quanto riguarda il decimo scrutinio, sono state 306 le schede bianche, 16 le nulle, 4 le disperse. L'esito del primo scrutinio è simile: 2 schede disperse, 306 bianche e 15 nulle.