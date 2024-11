Trenta sagome di poliziotti in piazza a Torino, flash mob di Fsp

Questa mattina, davanti alla Prefettura di Torino, si è svolta una manifestazione organizzata dal sindacato di polizia Fsp, per portare all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica le "difficoltà e le esigenze dei poliziotti italiani". Un flash mob caratterizzato dalla presenza di oltre 30 sagome di cartone rappresentanti operatori di polizia, accompagnate da messaggi come "No alla pensione a 62 anni", "Servono nuove assunzioni", "Non siamo pagati per prendere le botte", e "Più polizia significa più sicurezza". Luca Pantanella, segretario Generale della Fsp Polizia di Stato di Torino, ha guidato la manifestazione, evidenziando la "crescente preoccupazione per le condizioni lavorative e le sfide che i poliziotti affrontano quotidianamente". Pantanella è stato ricevuto dal Prefetto Donato Cafagna, al quale ha consegnato una lettera contenente un dettagliato elenco di richieste e problematiche, condivise non solo a livello locale ma su scala nazionale. "I poliziotti non sono pagati per andare al martirio, ma sono professionisti che meritano rispetto e riconoscimento - ha spiegato Pantanella - Le violenze gratuite che subiamo, spesso accompagnate da decisioni politiche che ci vincolano alla passività, sono inaccettabili". "Non è più possibile accettare la narrativa che ci vuole come bersagli facili nelle piazze e nelle strade. Oggi chiediamo un cambio di passo reale e concreto", ha concluso Pantanella.