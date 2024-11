Mit, con precettazione disponibili centinaia di voli

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini "è determinato a garantire quanti più mezzi di trasporto possibili, nonostante lo sciopero di domani e le iniziative giudiziarie annunciate dai sindacati". Lo sottolinea il Mit in vista dello sciopero generale di domani. "Per Salvini la priorità è sempre e solo l'interesse dei cittadini: - afferma il ministero - soltanto sui convogli di Trenord, per esempio, la precettazione garantirà il servizio per quasi mezzo milione di viaggiatori. A proposito di voli, invece, la precettazione ha reso disponibili centinaia di aerei che invece sarebbero rimasti a terra".