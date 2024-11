Calderoli, 200 milioni di euro per i territori di montagna

"E' stato approvato oggi in Conferenza Unificata lo schema di decreto per la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, anche quest'anno il Governo mette a disposizione 200 milioni per la tutela e lo sviluppo della vera montagna". Lo rende noto con soddisfazione Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, a margine della seduta di Conferenza Unificata che ha sancito l'intesa sul punto. "Supportare la montagna - ha proseguito il ministro - è uno degli obiettivi che mi sono prefissato fin dall'inizio. Da quando è in carica il centrodestra le risorse a disposizione del Fosmit sono più che raddoppiate, inoltre fino a qualche anno fa erano addirittura state azzerate. Il nostro lavoro nell'interesse delle zone montane è proseguito poi con tutta una serie di iniziative, penso in particolare al Libro bianco e soprattutto al ddl Montagna, già approvato dal Senato e pronto per l'esame della Camera. Non vanno dimenticati poi la consultazione pubblica per ascoltare le esigenze dei territori, i fondi destinati all'imprenditoria femminile e il sostegno agli impianti di risalita. Tutte misure che hanno il medesimo scopo: ridurre i divari tra i Comuni montani e il resto del Paese in modo serio, come i territori chiedevano da tempo". "Stiamo inoltre lavorando - anticipa Calderoli - alle celebrazioni per la Giornata internazionale della Montagna 2024, in collaborazione con la Fao. Quest'anno abbiamo previsto un momento istituzionale a Roma l'11 dicembre, mentre ci recheremo alle Frabose in provincia di Cuneo il 13 e 14 dicembre. Appuntamenti importanti per mantenere alta l'attenzione e soprattutto l'impegno verso le zone e le genti di montagna, coerentemente con quanto fatto in questi due anni" conclude.