Stellantis, Appendino (M5s): blocco Mirafiori drammatico

"Sono mesi che intervengo in quest'aula per denunciare la situazione che riguarda Stellantis e nonostante le parole vuote e nonostante le finte rassicurazioni si è aggiunto un altro tassello drammatico". Così la Vicepresidente M5s Chiara Appendino intervenendo alla Camera. "Nella mia Torino l'azienda ha annunciato il blocco della produzione nuovamente a Mirafiori da 2 dicembre all'8 gennaio e io temo purtroppo che non sarà l'ultimo. Basta, ora basta - aggiunge -. Quando si darà una svegliata questo governo? Non è bastato il fatto che da 20 mesi cala la produzione industriale, non è bastato il PIL fermo al palo, non è bastato che i tavoli di crisi continuano ad aumentare? Serve agire subito, lo abbiamo già detto: serve un tavolo per tutto l'indotto dell'automotive presso la Presidenza del Consiglio perché il Ministro Urso non ha capito niente di quello che sta succedendo; serve che quei 4,6 miliardi di tagli che hanno fatto al fondo dell'automotive vengano ripristinati; serve che la cassa integrazione venga confermata e non solo, venga integrata perché i lavoratori non ce la fanno più a vivere con l'80% dello stipendio (e noi abbiamo fatto un emendamento proprio per questo). Io non so quando questo governo aprirà gli occhi e uscirà dal favoloso mondo di Giorgia, andrà ai cancelli e capirà che c'è un Paese in ginocchio che vuole risposte, fatti concreti e non parole da un governo che a parole si definiva patriota”.