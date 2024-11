Chiorino, "blocchi all'Università atti gravi e irresponsabili"

Le manifestazioni degli studenti a Palazzo Nuovo e al Campus Einaudi sono "atti gravi, irresponsabili e inaccettabili, che non solo minano il rispetto delle regole e delle istituzioni, ma danneggiano profondamente gli studenti, i docenti e tutto il mondo accademico". Lo afferma Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte. "Condanno con fermezza l'occupazione abusiva temporanea di Palazzo Nuovo da parte del collettivo Cambiare Rotta e i blocchi al Campus Einaudi. - aggiunge Chiorino - I diritti non si costruiscono sull'illegalità, né tantomeno sulla prevaricazione di chi ritiene di poter imporre le proprie idee violando le regole basilari del rispetto. Costoro, che rivendicano non si capisce neanche quali diritti, calpestano sistematicamente quelli degli studenti e dei docenti di fruire degli spazi da loro stessi occupati. È ora di dire basta: non ci piegheremo mai alle richieste di questi prepotenti figli di papà. Siamo e saremo sempre - conclude la vicepresidente della Regione - al fianco di chi rispetta le regole e crede nel valore della formazione e del merito, pilastri fondamentali per costruire una società libera e giusta".