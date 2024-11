Battistoni nuovo direttore musicale del Regio di Torino

Andrea Battistoni, figura di spicco a livello internazionale, è il nuovo direttore musicale del Teatro Regio di Torino. Entrerà in carica dall'1 gennaio 2025, con un mandato che abbraccerà le prossime due Stagioni. Battistoni dirigerà almeno due produzioni liriche per ogni Stagione, oltre a diversi concerti. In linea con la Direzione del Teatro, interpreterà sia opere del grande repertorio italiano, di cui è profondo conoscitore, sia titoli da riscoprire. Il suo primo impegno sarà con Andrea Chénier di Umberto Giordano, in scena dal 18 al 29 giugno. Uno dei punti cardine del suo mandato sarà la divulgazione culturale, con un'attenzione particolare verso i giovani. "La sua presenza e la sua guida non potranno che rafforzare la capacità del Regio di rinnovarsi e sperimentare attraverso un'offerta artistica di grande qualità. Il nuovo direttore, che ha già un legame di collaborazione consolidato con il Teatro, proseguirà nel cammino intrapreso verso una proposta culturale trasversale e inclusiva" commenta Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione Teatro Regio e sindaco di Torino. "La nomina di Battistoni è un passaggio fondamentale nel percorso di rilancio intrapreso oltre due anni fa, con l'obiettivo di riportare il nostro Teatro al livello artistico che gli compete: il più alto. Siamo orgogliosi di accogliere un artista così giovane e già affermato, il cui talento e visione musicale sapranno rafforzare il ruolo del Regio come punto di riferimento internazionale" sottolinea il sovrintendente Mathieu Jouvin. "La nomina di un direttore musicale costituisce una tappa cruciale per un teatro in quanto significa offrire all'orchestra e al coro una guida artistica di riferimento" aggiunge il direttore artistico Cristiano Sandri. "È per me un privilegio e una grande responsabilità poter contribuire alla storia di una delle Istituzioni musicali più prestigiose a livello internazionale. Mi impegnerò al massimo per onorare questa nomina, con spirito di servizio e dedizione nei confronti delle maestranze artistiche, patrimonio inestimabile di talento e professionalità" afferma Battistoni.